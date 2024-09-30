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Posted 30 сентября, 09:11

Published 30 сентября, 09:11

Modified 30 сентября, 09:13

Updated 30 сентября, 09:13

Сроки транспортной реформы в Екатеринбурге перенесены

Сроки транспортной реформы в Екатеринбурге перенесены

30 сентября 2024, 09:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге решили отложить перевод компаний-перевозчиков на брутто-контракты на другой срок.

Власти города решили перед совершением транспортной реформы провести ее анализ, так как оплаты поступают в бюджетные средства, рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Переход на новые контракты изначально намечался на начало октября. Сейчас, предположительно, он пройдет в последние месяцы 2024 года.

Напомним, ранее в мэрии уральской столицы сообщили, что после того, как транспортные организации перейдут на брутто-контракты, они не будут получать доход, поскольку в проекте данной документации пункт о его получении отсутствует.

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