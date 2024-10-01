Пассажирке метро в Екатеринбурге стало плохо

Posted 1 октября, 05:08
Published 1 октября, 05:08
Modified 1 октября, 05:10
Updated 1 октября, 05:10
Состояние здоровья одной из пассажирок подземного транспорта резко ухудшилось, в связи с чем на станцию «Площадь 1905 года» вскоре приехали сотрудники скорой помощи, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Почему екатеринбурженка почувствовала себя плохо — в настоящий момент неизвестно.
Напомним, 24 мая 2024 года в Екатеринбурге стало нехорошо беременной горожанке, ехавшей в метро. Ее отвезли в больницу на скорой.
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