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Posted 1 октября, 05:08

Published 1 октября, 05:08

Modified 1 октября, 05:10

Updated 1 октября, 05:10

Пассажирке метро в Екатеринбурге стало плохо

Пассажирке метро в Екатеринбурге стало плохо

1 октября 2024, 05:08
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге местной жительнице, ехавшей в метро, стало плохо. Инцидент произошел 1 октября 2024 года.

Состояние здоровья одной из пассажирок подземного транспорта резко ухудшилось, в связи с чем на станцию «Площадь 1905 года» вскоре приехали сотрудники скорой помощи, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Почему екатеринбурженка почувствовала себя плохо — в настоящий момент неизвестно.

Напомним, 24 мая 2024 года в Екатеринбурге стало нехорошо беременной горожанке, ехавшей в метро. Ее отвезли в больницу на скорой.

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