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Posted 1 октября, 13:10

Published 1 октября, 13:10

Modified 1 октября, 13:12

Updated 1 октября, 13:12

В Екатеринбурге третьи стуки ищут 16-летнюю девочку

В Екатеринбурге третьи стуки ищут 16-летнюю девочку

1 октября 2024, 13:10
Фото: 1MI
В Екатеринбурге третьи сутки ищут исчезнувшую 29 сентября 16-летнюю девочку.

Подросток пропала 29 сентября. Недавно ее заметили возле ж/д вокзала, сообщает поисковый отряд «Прорыв».

Описание внешности: невысокий рост — 155 сантиметров, обычной комплекции, тёмные волосы и глаза.

Из дома вышла в спортивном костюме, с сумкой через плечо и рюкзаком.

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

Напомним, что житель Екатеринбурга исчез на рыбалке в Челябинской области.

Завершены поиски пропавшего мужчины в Екатеринбурге
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