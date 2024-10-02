Какие автомобили покинут рынок после повышения утильсбора в России

Posted 2 октября, 09:18
Published 2 октября, 09:18
Modified 2 октября, 09:20
Updated 2 октября, 09:20
Импортеры и автопроизводители будут платить государству более 255 тысяч рублей с каждого транспортного средства. К 2025 году иномарки станут дороже на 10-15 процентов. При этом такой рост еще не является критичным. Утильсбор на самые распространенные автомобили с объемом до двух литров вырастет к 2030 году почти в четыре раза — с 300 600 рублей до 1 172 400 рублей, пишут «Новые известия».
Автомобили объемом до двух литров распространены в РФ, поскольку АвтоВАЗ с большими объемами легковой транспорт не выпускает. До санкций в стране среди автолюбителей пользовались популярностью иномарки Mazda, Toyota, Kia и Hyundai, чей объем доходит до 2,5 литра. В случае, если санкции снимут, мировые автопроизводители не смогут снова прийти на российский рынок из-за утильсбора.
Утильсбор на автомобили объемом до трех литров в течение шести лет увеличится до 3 295 000 рублей. Это означает полный запрет на импорт мощных машин. Так, утилитарный китайский автомобиль Haval с бензиновым объемом два литра или дизельным мотором 2,4 литра может первым покинуть отечественный авторынок. В настоящий момент машина с дизелем стоит на 500 тысяч дороже машины с бензином.
Также из РФ может уйти Tank 500 с трехлитровым шестицилиндровым объемом. На него утильсбор увеличился более, чем на 700 тысяч рублей. Спустя шесть лет он станет больше на 2 450 200 рублей.
Из-за роста утильсбора в стране подорожают и автомобили. Новые ставки не будут касаться только УАЗа и АвтоВАЗа, все остальные будут платить повышенную стоимость. В связи с грядущим удорожанием у людей сейчас вырос спрос на покупку машин. С начала 2024 года было выдано более миллиона автокредитов, что на 87,5% превысило показатель в 2023 году.
Также, по прогнозам экспертов, в ближайшем будущем для нижнего и среднего класса останутся доступными только отечественные машины: Lada Granta, Lada Vesta и Lada Iskra, а иномарки в стране станут роскошью.
Напомним, утильсбор в России подорожал с 1 октября 2024 года.
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