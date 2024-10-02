Какие автомобили покинут рынок после повышения утильсбора в России

Импортеры и автопроизводители будут платить государству более 255 тысяч рублей с каждого транспортного средства. К 2025 году иномарки станут дороже на 10-15 процентов. При этом такой рост еще не является критичным. Утильсбор на самые распространенные автомобили с объемом до двух литров вырастет к 2030 году почти в четыре раза — с 300 600 рублей до 1 172 400 рублей, пишут «Новые известия».