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Posted 2 октября, 11:36

Published 2 октября, 11:36

Modified 2 октября, 11:38

Updated 2 октября, 11:38

Квартира загорелась в многоэтажном доме в Екатеринбурге

Квартира загорелась в многоэтажном доме в Екатеринбурге

2 октября 2024, 11:36
Фото: Ура.ру
В Екатеринбурге вспыхнул огонь в многоэтажном доме Академического района. Происшествие случилось 2 октября 2024 года.

О произошедшем пожаре в жилом здании рассказали местные жители. По словам очевидцев, загорелась квартира на шестом этаже, пишет Ура.ру.

К месту ЧП приехали сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших нет. Подробности в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 1 октября 2024 года в Нижнем Тагиле воспламенилась квартира. В результате пожара пострадала пожилая женщина, проживающая в данной квартире.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Квартира#Огонь#Возгорание#Многоэтажка#ЧП#Очевидцы#18+#Екатеринбург#Инцидент
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