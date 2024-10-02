Квартира загорелась в многоэтажном доме в Екатеринбурге

Posted 2 октября, 11:36
Published 2 октября, 11:36
Modified 2 октября, 11:38
Updated 2 октября, 11:38
О произошедшем пожаре в жилом здании рассказали местные жители. По словам очевидцев, загорелась квартира на шестом этаже, пишет Ура.ру.
К месту ЧП приехали сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших нет. Подробности в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 1 октября 2024 года в Нижнем Тагиле воспламенилась квартира. В результате пожара пострадала пожилая женщина, проживающая в данной квартире.
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