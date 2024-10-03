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Posted 3 октября, 09:40

Published 3 октября, 09:40

Modified 3 октября, 09:42

Updated 3 октября, 09:42

Жительница Екатеринбурга получила счет на 30 тысяч за вывоз мусора

Жительница Екатеринбурга получила счет на 30 тысяч за вывоз мусора

3 октября 2024, 09:40
Фото: Изображение Midjourney
Женщине из Екатеринбурга прислали счет на 30 тысяч рублей за вывоз мусора на Черемуховой улице.

Женщина живет в частном доме, которым владеют три человека. Пять лет назад ее район стала обслуживать «Спецавтобаза», пишет Е1.

Поскольку собственники не обратились в компанию, организация на их адрес завела единый лицевой счет и, указав абонентом одного из них и стала делать начисления на пятерых человек.

При этом екатеринбурженка отметила, что в доме более 10 лет проживают только 2 человека, а у организации устаревшие данные. По ее словам, новые сведения они не сообщали, потому что оплачивали электроэнергию по факту потребления.

В итоге образовалась задолженность, которую компания потребовала через суд с каждого из собственников. Женщина потребовала провести перерасчет и предоставила справку с информацией о проживании двух человек в доме. Делить счет на нескольких человек в компании не стали и в сентябре ей насчитали задолженность в размере более 31 тысячи.

В организации рассказали, что в этом доме живут пять человек, один из которых является владельцем. Он обязан сообщить оператору о фактической численности собственников и жильцов, чего сделано не было. Вследствие этого образовался долг.

Напомним, девушке в Екатеринбурге по ошибке в квитанции за вывоз мусора указали счет на 29 тысяч рублей.

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