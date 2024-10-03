Жительница Екатеринбурга получила счет на 30 тысяч за вывоз мусора

В итоге образовалась задолженность, которую компания потребовала через суд с каждого из собственников. Женщина потребовала провести перерасчет и предоставила справку с информацией о проживании двух человек в доме. Делить счет на нескольких человек в компании не стали и в сентябре ей насчитали задолженность в размере более 31 тысячи.