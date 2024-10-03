Жительница Екатеринбурга получила счет на 30 тысяч за вывоз мусора

Posted 3 октября, 09:40
Published 3 октября, 09:40
Modified 3 октября, 09:42
Updated 3 октября, 09:42
Женщина живет в частном доме, которым владеют три человека. Пять лет назад ее район стала обслуживать «Спецавтобаза», пишет Е1.
Поскольку собственники не обратились в компанию, организация на их адрес завела единый лицевой счет и, указав абонентом одного из них и стала делать начисления на пятерых человек.
При этом екатеринбурженка отметила, что в доме более 10 лет проживают только 2 человека, а у организации устаревшие данные. По ее словам, новые сведения они не сообщали, потому что оплачивали электроэнергию по факту потребления.
В итоге образовалась задолженность, которую компания потребовала через суд с каждого из собственников. Женщина потребовала провести перерасчет и предоставила справку с информацией о проживании двух человек в доме. Делить счет на нескольких человек в компании не стали и в сентябре ей насчитали задолженность в размере более 31 тысячи.
В организации рассказали, что в этом доме живут пять человек, один из которых является владельцем. Он обязан сообщить оператору о фактической численности собственников и жильцов, чего сделано не было. Вследствие этого образовался долг.
Напомним, девушке в Екатеринбурге по ошибке в квитанции за вывоз мусора указали счет на 29 тысяч рублей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14