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Posted 19 сентября, 04:45

Published 19 сентября, 04:45

Modified 19 сентября, 04:47

Updated 19 сентября, 04:47

Должникам за «коммуналку» в Екатеринбурге предлагают работать в ЖКХ

Должникам за «коммуналку» в Екатеринбурге предлагают работать в ЖКХ

19 сентября 2024, 04:45
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге местным жителям, которые имеют задолженности по коммунальным услугам, предлагают работать в ЖКХ.

Такое предложение должникам сделали, чтобы решить проблему с дефицитом сотрудников в сфере ЖКХ, рассказал замглавы города Владимир Гейко в эфире ТВ-канала «Четвертый канал».

По словам Гейко, если человек не имеет возможности оплатить долг, он может устроиться на работу в ЖКХ и таким образом гасить часть задолженностей. При этом соглашаются на такое предложение немногие.

Напомним, власти Свердловской области выступили с инициативой обязать выпускников педвузов работать в школах 10 лет, чтобы решить проблему с нехваткой сотрудников.

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