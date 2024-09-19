Должникам за «коммуналку» в Екатеринбурге предлагают работать в ЖКХ

Posted 19 сентября, 04:45
Published 19 сентября, 04:45
Modified 19 сентября, 04:47
Updated 19 сентября, 04:47
Такое предложение должникам сделали, чтобы решить проблему с дефицитом сотрудников в сфере ЖКХ, рассказал замглавы города Владимир Гейко в эфире ТВ-канала «Четвертый канал».
По словам Гейко, если человек не имеет возможности оплатить долг, он может устроиться на работу в ЖКХ и таким образом гасить часть задолженностей. При этом соглашаются на такое предложение немногие.
Напомним, власти Свердловской области выступили с инициативой обязать выпускников педвузов работать в школах 10 лет, чтобы решить проблему с нехваткой сотрудников.