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Posted 4 октября, 15:50

Published 4 октября, 15:50

Modified 4 октября, 15:52

Updated 4 октября, 15:52

Снявший девочку с крыши екатеринбуржец рассказал подробности разговора с ней

Полное одиночество: екатеринбуржец рассказал о разговоре с девочкой на крыше

4 октября 2024, 15:50
Фото: Изображение Midjourney

Снявший девочку с крыши екатеринбуржец рассказал подробности разговора с ней

Мужчина, который уговорил спуститься с крыши девочку-подростка, рассказал о беседе с ней. Он признался журналистам, что боится высоты, но не думал об этом, когда полз по трубе.

Житель Екатеринбурга, уговоривший слезть с крыши плачущую девочку-подростка, поделился подробностями беседы с ней, пишет Ural Mash.

Во время беседы она рассказала ему о своем полном одиночестве. В ответ мужчина поделился с ней историями из своей жизни и привел примеры, которые помогли ей успокоиться. Она согласилась спуститься вниз. Также мужчина признался, что боится высоты, но все-таки решил забраться на крышу, так как было жалко ребенка.

Напомним, что инцидент произошел сегодня, 4 октября, в одном из ЖК Екатеринбурга. Жильцы дома, увидев на крыше девочку, вызвали полицию и скорую помощь. Когда она спустилась на землю, ее госпитализировали.

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