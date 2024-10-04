Полное одиночество: екатеринбуржец рассказал о разговоре с девочкой на крыше

Во время беседы она рассказала ему о своем полном одиночестве. В ответ мужчина поделился с ней историями из своей жизни и привел примеры, которые помогли ей успокоиться. Она согласилась спуститься вниз. Также мужчина признался, что боится высоты, но все-таки решил забраться на крышу, так как было жалко ребенка.