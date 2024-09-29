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Posted 29 сентября, 06:05

Published 29 сентября, 06:05

Modified 29 сентября, 06:07

Updated 29 сентября, 06:07

Мужчина в Екатеринбурге выпал из окна многоэтажки

Мужчина в Екатеринбурге выпал из окна многоэтажки

29 сентября 2024, 06:05
Фото: 1MI
В Екатеринбурге обнаружили мужчину, который выпал из окна многоэтажного дома на улице Готвальда. Происшествие случилось днем 28 сентября 2024 года.

В результате падения мужчина скончался. По словам очевидцев, ему было примерно 40 лет или чуть больше. Также сообщается, что он не жил в этом доме, пишет Е1.

В полиции проведут проверку по факту данного происшествия.

Напомним, 12 сентября 2024 года в Екатеринбурге рабочий на стройплощадке многоэтажного дома сорвался с подъемника и разбился насмерть. В Следкоме и прокуратуре организовали проверку.

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