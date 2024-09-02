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Published Сегодня, 09:32

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Updated Сегодня, 09:37

Девочка в Екатеринбурге гуляла с ножом на детской площадке

Девочка в Екатеринбурге гуляла с ножом на детской площадке

2 сентября 2024, 09:32
Фото: 1MI
В Екатеринбурге маленькая девочка, гулявшая на детской площадке махала ножом. ЧП случилось на улице Пехотинцев 31 августа 2024 года.

По словам очевидцев, девочка была агрессивной и бросалась с ножом на людей. Откуда у нее был нож — неизвестно, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».

В полиции начали проверку. Также глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести в ведомстве проверку по факту вышеуказанного инцидента.

О результатах мероприятия доложит исполняющий обязанности руководителя областного СК Константин Мирошниченко.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина напал с ножом на знакомого возле торгового центра. В результате пострадавший скончался.

В Красноуральске мужчина поссорился в клубе с незнакомцем и пошел за ножом мстить
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