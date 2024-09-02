Девочка в Екатеринбурге гуляла с ножом на детской площадке

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
По словам очевидцев, девочка была агрессивной и бросалась с ножом на людей. Откуда у нее был нож — неизвестно, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».
В полиции начали проверку. Также глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести в ведомстве проверку по факту вышеуказанного инцидента.
О результатах мероприятия доложит исполняющий обязанности руководителя областного СК Константин Мирошниченко.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина напал с ножом на знакомого возле торгового центра. В результате пострадавший скончался.