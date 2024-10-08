Автобус с пассажирами врезался в автомобиль в Екатеринбурге

Posted 8 октября, 07:03
Published 8 октября, 07:03
Modified 8 октября, 07:05
Updated 8 октября, 07:05
По словам очевидца, в результате столкновения пострадали девятилетний мальчик, ехавший в автобусе, и 71-летняя женщина, которая была на пассажирском сиденье в автомобиле, пишет Ура.ру.
Ребенка отвезли в медучреждение. Известно, что на месте ДТП образовалась пробка. Движение встало на улицах Амундсена, Шаумяна, Щорса и Московской. Причины аварии в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 6 октября 2024 года в Нижнем Тагиле в аварию попали пьяные водители мотоцикла и автомобиля. Пострадали байкер и пассажирка легкового транспорта.