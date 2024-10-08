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Posted 8 октября, 07:03

Published 8 октября, 07:03

Modified 8 октября, 07:05

Updated 8 октября, 07:05

Автобус с пассажирами врезался в автомобиль в Екатеринбурге

Автобус с пассажирами врезался в автомобиль в Екатеринбурге

8 октября 2024, 07:03
Фото: 1MI
В Екатеринбурге рейсовый автобус влетел в автомобиль Lada Largus на перекрестке улиц Московская — Щорса. Есть пострадавшие. ДТП произошло 8 октября 2024 года.

По словам очевидца, в результате столкновения пострадали девятилетний мальчик, ехавший в автобусе, и 71-летняя женщина, которая была на пассажирском сиденье в автомобиле, пишет Ура.ру.

Фото: Ура.ру

Ребенка отвезли в медучреждение. Известно, что на месте ДТП образовалась пробка. Движение встало на улицах Амундсена, Шаумяна, Щорса и Московской. Причины аварии в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 6 октября 2024 года в Нижнем Тагиле в аварию попали пьяные водители мотоцикла и автомобиля. Пострадали байкер и пассажирка легкового транспорта.

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