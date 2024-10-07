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Posted 7 октября, 03:25

Published 7 октября, 03:25

Modified 7 октября, 03:27

Updated 7 октября, 03:27

Два человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе под Режем

Два человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе под Режем

7 октября 2024, 03:25
Фото: ГИБДД по Свердловской области
На трассе около Режа произошло столкновение иномарок Mercedes Kompressor и Chevrolet Cobalt. Два человека погибли. Авария случилась 6 октября 2024 года.

Водитель автомобиля Mercedes в какой-то момент перестал контролировать движение транспорта и влетел в Chevrolet, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В результате столкновения погибли пассажир Chevrolet и водитель Mercedes. Другой пассажир Chevrolet и водитель получили травмы. Их отвезли в медучреждение.

Напомним, под Верхней Пышмой во время обгона машины перевернулся автомобиль Cherry Tiggo. В аварии скончалась пассажирка.

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