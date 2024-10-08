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Posted 8 октября, 05:41

Published 8 октября, 05:41

Modified 8 октября, 05:43

Updated 8 октября, 05:43

Рэпер из Екатеринбурга перед смертью развелся и жил в гараже

Рэпер из Екатеринбурга перед смертью развелся и жил в гараже

8 октября 2024, 05:41
Фото: 1MI
Рэпер Алексей Бражников из Екатеринбурга последние несколько лет жил в гараже после развода с женой.

По словам знакомого умершего музыканта, он оборудовал в гараже студию звукозаписи и жил там, пишет Ура.ру.

Бражников был полон творческих идей, а также он был веселым и приятным человеком в общении. Около четырех лет назад он развелся с женой. Известно, что у него есть сын.

Причина смерти екатеринбуржца в настоящий момент неизвестна.

Напомним, тело умершего рэпера было найдено 7 октября 2024 года в районе Уралмаша.

Пострадавший во время пожара в Театре музкомедии в Екатеринбурге скончался
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