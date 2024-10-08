Рэпер из Екатеринбурга перед смертью развелся и жил в гараже

Posted 8 октября, 05:41
Published 8 октября, 05:41
Modified 8 октября, 05:43
Updated 8 октября, 05:43
По словам знакомого умершего музыканта, он оборудовал в гараже студию звукозаписи и жил там, пишет Ура.ру.
Бражников был полон творческих идей, а также он был веселым и приятным человеком в общении. Около четырех лет назад он развелся с женой. Известно, что у него есть сын.
Причина смерти екатеринбуржца в настоящий момент неизвестна.
Напомним, тело умершего рэпера было найдено 7 октября 2024 года в районе Уралмаша.