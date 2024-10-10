В аэропорту Екатеринбурга собаки нанюхали более 11 миллионов рублей

Posted 10 октября, 06:37
Published 10 октября, 06:37
Modified 10 октября, 06:39
Updated 10 октября, 06:39
Так, например, собака по кличке Норвегия обнаружила у мужчины лишние деньги. Он прятал их везде, от багажа до карманов. В пересчете на евро мужчина вез с собой сумму 10 тысяч 480 евро, что является нарушением, сообщают в пресс-службе Уральского таможенного управления.
В одной из посылок, которая ехала из Казахстана, овчарка по кличке Гаяна нашла сильнодействующее вещество «соматотропин» — гормон роста, его ввоз и распространение в РФ строго контролируется.
Руководитель кинологического отдела рассказал, что с начала года таможенники выявили более 200 нарушений. В том числе и 11 млн рублей в сумме, 53 кг наркотиков и 76 блоков сигарет. По сравнению с прошлым годом рост нарушений составил 19%.
Напомним, что работа таможенников крайне непростая. Так, в начале сентября им пришлось лишить уральцев любимых фруктов. Они пресекли ввоз 80 тонн нелегальных дынь и арбузов из Казахстана.