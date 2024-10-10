В аэропорту Екатеринбурга собаки нанюхали более 11 миллионов рублей

Так, например, собака по кличке Норвегия обнаружила у мужчины лишние деньги. Он прятал их везде, от багажа до карманов. В пересчете на евро мужчина вез с собой сумму 10 тысяч 480 евро, что является нарушением, сообщают в пресс-службе Уральского таможенного управления.