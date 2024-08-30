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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

В Екатеринбурге задержан пассажир с тремя миллионами рублей

В Кольцово задержан пассажир с тремя миллионами рублей в багаже. 2 млн изъяли

30 августа 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге задержан пассажир с тремя миллионами рублей

В Кольцово задержали пассажира с тремя незадекларированными миллионами рублей в багаже.

В воздушной гавани столицы Урала задержали женщину.

Во время прохождения зеленого коридора у нее нашли 3 млн рублей. Декларацию на эти средства пассажирка не заполняла.

Таможенникам она объяснила, что не знала о правилах перевозки крупных сумм денег. Деньги взяла в Ташкент с целью купить украшения.

В результате у нее в пользу государства забрали 2 млн рублей.

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» семью с младенцем не пустили в самолет.

Силовики задержали дебошира и пассажирку под веществами в аэропорту Екатеринбурга
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Екатеринбург#Инцидент
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