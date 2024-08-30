В Кольцово задержан пассажир с тремя миллионами рублей в багаже. 2 млн изъяли

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В воздушной гавани столицы Урала задержали женщину.
Во время прохождения зеленого коридора у нее нашли 3 млн рублей. Декларацию на эти средства пассажирка не заполняла.
Таможенникам она объяснила, что не знала о правилах перевозки крупных сумм денег. Деньги взяла в Ташкент с целью купить украшения.
В результате у нее в пользу государства забрали 2 млн рублей.
В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» семью с младенцем не пустили в самолет.