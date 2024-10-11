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Posted 11 октября, 04:13

Published 11 октября, 04:13

Modified 11 октября, 04:15

Updated 11 октября, 04:15

Трамвай с пассажирами в Екатеринбурге сошел с рельсов

Трамвай с пассажирами в Екатеринбурге сошел с рельсов

11 октября 2024, 04:13
Фото: 1MI
В Екатеринбурге сошел с рельсов трамвай №7, в котором находились горожане. Инцидент произошел 10 октября 2024 года.

Как рассказал один из очевидцев, некоторые люди, которые были в трамвае, рухнули на пол, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».

Подробности о случившемся и сведения о пострадавших в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 8 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле трамвайный маршрут №15 сошел с рельсов на перекрестке в центре города.

Известно, что пострадавших в результате инцидента не было. Через некоторое время движение транспорта было восстановлено.

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