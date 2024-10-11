Трамвай с пассажирами в Екатеринбурге сошел с рельсов

Posted 11 октября, 04:13
Published 11 октября, 04:13
Modified 11 октября, 04:15
Updated 11 октября, 04:15
Как рассказал один из очевидцев, некоторые люди, которые были в трамвае, рухнули на пол, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».
Подробности о случившемся и сведения о пострадавших в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 8 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле трамвайный маршрут №15 сошел с рельсов на перекрестке в центре города.
Известно, что пострадавших в результате инцидента не было. Через некоторое время движение транспорта было восстановлено.