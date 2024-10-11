В Нижнем Тагиле проходит чемпионат УрФО по гребному слалому

Posted 11 октября, 08:01
Published 11 октября, 08:01
Modified 11 октября, 08:02
Updated 11 октября, 08:02
Старт соревнованиям дали 10 октября. Они проходят на реке Тагил. Спортсмены будут не просто грести на байдарках по реке, но и преодолевать сложные полосы препятствий. Победителя определят в финальном заплыве 13 октября, пишет «Областная газета».
Гребной слалом — это заплыв в бурной воде на особом маленьком судне — байдарке или каноэ. Такой вид спорта даже включен в Олимпийские игры. Спортсмены могут выступать как в одиночку, так и группой.
Напомним, что гимнастки из Нижнего Тагила заняли призовые места на чемпионате УрФО.