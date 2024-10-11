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Posted 11 октября, 08:01

Published 11 октября, 08:01

Modified 11 октября, 08:02

Updated 11 октября, 08:02

В Нижнем Тагиле проходит чемпионат УрФО по гребному слалому

В Нижнем Тагиле проходит чемпионат УрФО по гребному слалому

11 октября 2024, 08:01
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 50 спортсменов со всего Урала соревнуются за звание лучшего гребца.

Старт соревнованиям дали 10 октября. Они проходят на реке Тагил. Спортсмены будут не просто грести на байдарках по реке, но и преодолевать сложные полосы препятствий. Победителя определят в финальном заплыве 13 октября, пишет «Областная газета».

Гребной слалом — это заплыв в бурной воде на особом маленьком судне — байдарке или каноэ. Такой вид спорта даже включен в Олимпийские игры. Спортсмены могут выступать как в одиночку, так и группой.

Напомним, что гимнастки из Нижнего Тагила заняли призовые места на чемпионате УрФО.

Стрелок из Нижнего Тагила занял призовое место на всероссийских соревнованиях
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