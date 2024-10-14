Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления школьников в Екатеринбурге

Posted 14 октября, 05:11
Published 14 октября, 05:11
Modified 14 октября, 05:13
Updated 14 октября, 05:13
Поручение о возбуждении дела было отдано исполняющему обязанности начальника областного Следкома Константину Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, в вышеуказанном учебном учреждении в Екатеринбурге у некоторых учеников после школьного обеда появились признаки отравления. В связи с этим учащихся временно отправили на дистанционное обучение.
В прокуратуре и Следственном комитете организовали проверку по факту случившегося.