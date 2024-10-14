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Posted 14 октября, 05:11

Published 14 октября, 05:11

Modified 14 октября, 05:13

Updated 14 октября, 05:13

Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления школьников в Екатеринбурге

Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления школьников в Екатеринбурге

14 октября 2024, 05:11
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления подростков в столовой школы №79.

Поручение о возбуждении дела было отдано исполняющему обязанности начальника областного Следкома Константину Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в вышеуказанном учебном учреждении в Екатеринбурге у некоторых учеников после школьного обеда появились признаки отравления. В связи с этим учащихся временно отправили на дистанционное обучение.

В прокуратуре и Следственном комитете организовали проверку по факту случившегося.

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