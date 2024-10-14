В Свердловской области будут проходить дни культуры Вьетнама

Posted 14 октября, 08:48
Published 14 октября, 08:48
Modified 14 октября, 08:50
Updated 14 октября, 08:50
Рабочая встреча состоялась 11 октября. Губернатор рассказал, что Свердловская область не против и более того заинтересована в сотрудничестве с азиатской страной. Для закрепления уже достигнутых результатов руководители предложили проводить дни культуры и фестивали вьетнамской кухни, сообщают в ДИПе.
Управленцы отметили, что в сотрудничестве между регионами есть большой потенциал не только в экономике, но и в туризме, который планируют развивать в ближайшее время.
Напомним, что Вьетнам — это один из крупнейших партнеров Свердловской области во многих показателях, от торговли до образования.
Отметим, что в апреле 2024 года между Екатеринбургом и Нячангом открыли авиасообщение. Самолеты летают через Астану для дозаправки, а потом отправляются далее, всего на полет придется затратить 10 часов.