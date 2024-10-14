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Posted 14 октября, 08:48

Published 14 октября, 08:48

Modified 14 октября, 08:50

Updated 14 октября, 08:50

В Свердловской области будут проходить дни культуры Вьетнама

В Свердловской области будут проходить дни культуры Вьетнама

14 октября 2024, 08:48
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев и консул Вьетнама Нгуен Май Хыонг договорились о наращивании сотрудничества между регионами. Кроме экономики и производства, будут развиваться туризм и культурный обмен.

Рабочая встреча состоялась 11 октября. Губернатор рассказал, что Свердловская область не против и более того заинтересована в сотрудничестве с азиатской страной. Для закрепления уже достигнутых результатов руководители предложили проводить дни культуры и фестивали вьетнамской кухни, сообщают в ДИПе.

Управленцы отметили, что в сотрудничестве между регионами есть большой потенциал не только в экономике, но и в туризме, который планируют развивать в ближайшее время.

Напомним, что Вьетнам — это один из крупнейших партнеров Свердловской области во многих показателях, от торговли до образования.

Отметим, что в апреле 2024 года между Екатеринбургом и Нячангом открыли авиасообщение. Самолеты летают через Астану для дозаправки, а потом отправляются далее, всего на полет придется затратить 10 часов.

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