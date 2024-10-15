Начался суд в Екатеринбурге над блогером за оскорбление участников СВО

Posted 15 октября, 04:49
Published 15 октября, 04:49
Modified 15 октября, 04:51
Updated 15 октября, 04:51
Во время прямой трансляции в соцсети блогер заявил, что срывал шевроны у солдат, которые погибли во время СВО. Сам в боевых действиях он участия не принимал, пишет «Коммерсант».
Вскоре Оморьяна арестовали за мелкое хулиганство. 14 октября над ним начался суд. Сообщается, что блогер признал вину частично. По его словам, в момент стрима он был в нетрезвом состоянии и на подобные высказывания его спровоцировали подписчики.
Напомним, жителя Челябинской области приговорили к 13 годам тюремного заключения за госизмену.