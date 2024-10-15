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Posted 15 октября, 04:49

Published 15 октября, 04:49

Modified 15 октября, 04:51

Updated 15 октября, 04:51

Начался суд в Екатеринбурге над блогером за оскорбление участников СВО

Начался суд в Екатеринбурге над блогером за оскорбление участников СВО

15 октября 2024, 04:49
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге начали судить блогера Артема Оморьяна, который оскорблял участников СВО во время стрима в соцсети 6 января 2024 года.

Во время прямой трансляции в соцсети блогер заявил, что срывал шевроны у солдат, которые погибли во время СВО. Сам в боевых действиях он участия не принимал, пишет «Коммерсант».

Вскоре Оморьяна арестовали за мелкое хулиганство. 14 октября над ним начался суд. Сообщается, что блогер признал вину частично. По его словам, в момент стрима он был в нетрезвом состоянии и на подобные высказывания его спровоцировали подписчики.

Напомним, жителя Челябинской области приговорили к 13 годам тюремного заключения за госизмену.

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