В Екатеринбурге предложили назвать улицу именем Эдуарда Росселя

Posted 15 октября, 10:22
Published 15 октября, 10:22
Modified 15 октября, 10:24
Updated 15 октября, 10:24
Такую идею предложили жители города, об этом рассказал депутат Михаил Вечкензин на своей странице «ВКонтакте».
Он отметил, такой случай происходит впервые — когда улице или другому объекту хотят дать имя еще живого человека.
Другой депутат в разговоре с «Уральским рабочим» рассказал, что топонимы, которые дали местные жители куда сильнее приживаются, чем государственные.
Напомним, Эдуард Россель не единственный человек в честь которого хотят назвать улицу. В городе планируют создать улицу Александра Маслякова.