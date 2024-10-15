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Posted 15 октября, 10:22

Published 15 октября, 10:22

Modified 15 октября, 10:24

Updated 15 октября, 10:24

В Екатеринбурге предложили назвать улицу именем Эдуарда Росселя

В Екатеринбурге предложили назвать улицу именем Эдуарда Росселя

15 октября 2024, 10:22
Фото: 1MI
В районе Екатеринбурга Малом Истоке предложили назвать улицу именем первого губернатора региона — Эдуарда Росселя.

Такую идею предложили жители города, об этом рассказал депутат Михаил Вечкензин на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, такой случай происходит впервые — когда улице или другому объекту хотят дать имя еще живого человека.

Другой депутат в разговоре с «Уральским рабочим» рассказал, что топонимы, которые дали местные жители куда сильнее приживаются, чем государственные.

Напомним, Эдуард Россель не единственный человек в честь которого хотят назвать улицу. В городе планируют создать улицу Александра Маслякова.

Александр Масляков скончался после болезни на 83 году
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