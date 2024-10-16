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Posted 16 октября, 10:54

Published 16 октября, 10:54

Modified 16 октября, 10:56

Updated 16 октября, 10:56

Сквер с фонтаном появится на Сортировке в Екатеринбурге

Сквер с фонтаном появится на Сортировке в Екатеринбурге

16 октября 2024, 10:54
Фото: Госзакупки
В Екатеринбурге оборудуют сквер с фонтаном в районе Новой Сортировки. Мэрия города направила на реализацию этого проекта более 13 миллионов рублей.

Работы будут проводиться на Технической улице. Кроме фонтана, в сквере появятся скамейки и детская площадка. Информация о будущем благоустройстве появилась на сайте госзакупок.

Фото: Госзакупки

Также около художественной школы №4 будет озеленена территория. Все работы по благоустройству планируется завершить до конца 2025 года.

Напомним, 15 октября 2024 года в Нижнем Тагиле открылся новый двор на Красноармейской улице после реконструкции.

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