Сквер с фонтаном появится на Сортировке в Екатеринбурге

Posted 16 октября, 10:54
Published 16 октября, 10:54
Modified 16 октября, 10:56
Updated 16 октября, 10:56
Работы будут проводиться на Технической улице. Кроме фонтана, в сквере появятся скамейки и детская площадка. Информация о будущем благоустройстве появилась на сайте госзакупок.
Также около художественной школы №4 будет озеленена территория. Все работы по благоустройству планируется завершить до конца 2025 года.
Напомним, 15 октября 2024 года в Нижнем Тагиле открылся новый двор на Красноармейской улице после реконструкции.