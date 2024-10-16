В Екатеринбурге продлевают сроки закрытия улицы Антона Валека

Posted 16 октября, 12:16
Published 16 октября, 12:16
Modified 16 октября, 12:18
Updated 16 октября, 12:18
Компания, которая ремонтирует улицу, объявила о продлении невозможности проезда на участке от Урицкого до Володарского, сообщают в администрации Екатеринбурга.
Сквозной проезд закрыли из-за строительства МФЦ и благоустройства территории на закрытом участке. Чиновники отметили, что на движение общественного транспорта это никак не повлияет, но водителям порекомендовали искать пути объезда.
Напомним, 17 октября в Нижнем Тагиле перекроют железнодорожный переезд по улице Индустриальной.