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Posted 16 октября, 12:16

Published 16 октября, 12:16

Modified 16 октября, 12:18

Updated 16 октября, 12:18

В Екатеринбурге продлевают сроки закрытия улицы Антона Валека

В Екатеринбурге продлевают сроки закрытия улицы Антона Валека

16 октября 2024, 12:16
Фото: 1MI
В Екатеринбурге улицу Антона Валека планируют открыть к 1 июня 2025 года.

Компания, которая ремонтирует улицу, объявила о продлении невозможности проезда на участке от Урицкого до Володарского, сообщают в администрации Екатеринбурга.

Сквозной проезд закрыли из-за строительства МФЦ и благоустройства территории на закрытом участке. Чиновники отметили, что на движение общественного транспорта это никак не повлияет, но водителям порекомендовали искать пути объезда.

Напомним, 17 октября в Нижнем Тагиле перекроют железнодорожный переезд по улице Индустриальной.

Стало известно о готовности перекрытого моста на Серовской трассе под Нижним Тагилом
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