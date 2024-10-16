В Екатеринбурге судят члена банды инсценировщиков ДТП

Posted 16 октября, 07:26
Published 16 октября, 07:26
Modified 16 октября, 07:28
Updated 16 октября, 07:28
Следствие выяснило, что аферисты таким образом смогли похитить почти 2 млн рублей. Уголовное дело будет рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Как выяснилось, мошенники с 2021 по 2023 год специально повреждали автомобили и создавали видимость ДТП. Используя свои знания в области авторемонта и страховых выплат, они совершали свои махинации.
Сам обвиняемый является водителем эвакуатора, который увозил автомобили и сопровождал людей в офисы страховщиков для назначения выплат.
Дела по отношению к другим участникам группы будут рассматривать позже, следователи продолжают расследование.
В Екатеринбурге люди в форме полицейских ходят по квартирам и собирают отпечатки пальцев и фотографируют паспорта якобы для будущей переписи населения.