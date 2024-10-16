tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 07:26

Published 16 октября, 07:26

Modified 16 октября, 07:28

Updated 16 октября, 07:28

В Екатеринбурге судят члена банды инсценировщиков ДТП

В Екатеринбурге судят члена банды инсценировщиков ДТП

16 октября 2024, 07:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге судят члена банды мошенников, которые инсценировали ДТП для получения страховых выплат.

Следствие выяснило, что аферисты таким образом смогли похитить почти 2 млн рублей. Уголовное дело будет рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как выяснилось, мошенники с 2021 по 2023 год специально повреждали автомобили и создавали видимость ДТП. Используя свои знания в области авторемонта и страховых выплат, они совершали свои махинации.

Сам обвиняемый является водителем эвакуатора, который увозил автомобили и сопровождал людей в офисы страховщиков для назначения выплат.

Дела по отношению к другим участникам группы будут рассматривать позже, следователи продолжают расследование.

В Екатеринбурге люди в форме полицейских ходят по квартирам и собирают отпечатки пальцев и фотографируют паспорта якобы для будущей переписи населения.

В Свердловской области киберполицейские поймали мошенников из «Бла-бла-кар»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле будут судить курьера, который похищал деньги у пенсионеровВ Первоуральске мошенники открыли новую схему обманаВ Екатеринбурге снова взяли под стражу застройщика-обманщика
#Вадим Бредников#Общество#ДТП#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Обман#Мошенники#Страховка#Екатеринбург#Аферисты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика