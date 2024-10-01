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Posted 1 октября, 11:59

Published 1 октября, 11:59

Modified 1 октября, 12:01

Updated 1 октября, 12:01

В Нижнем Тагиле будут судить курьера, который похищал деньги у пенсионеров

В Нижнем Тагиле будут судить курьера, который похищал деньги у пенсионеров

1 октября 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле будут судить 17-летнего юношу, который выполнял роль курьера в преступной группировке. Он забрал у обманутых 650 тысяч рублей.

Молодой человек начал работать на мошенников в октябре 2023 года. За все время ему удалось обмануть только двух пожилых людей, сообщают впрокуратуре Дзержинского района.

Мошенники работали по одной из стандартных телефонных схем: сообщали, что родственники попали в ДТП и нужны деньги на лечение или компенсацию.

Теперь курьеру грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что в Нижнем Тагиле мужчину обманули на 4 миллиона рублей.

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