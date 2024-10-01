В Нижнем Тагиле будут судить курьера, который похищал деньги у пенсионеров

Posted 1 октября, 11:59
Published 1 октября, 11:59
Modified 1 октября, 12:01
Updated 1 октября, 12:01
Молодой человек начал работать на мошенников в октябре 2023 года. За все время ему удалось обмануть только двух пожилых людей, сообщают впрокуратуре Дзержинского района.
Мошенники работали по одной из стандартных телефонных схем: сообщали, что родственники попали в ДТП и нужны деньги на лечение или компенсацию.
Теперь курьеру грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, что в Нижнем Тагиле мужчину обманули на 4 миллиона рублей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14