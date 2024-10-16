Жителя Свердловской области ранили во время стрельбы Турции

Posted 16 октября, 04:26
Published 16 октября, 04:26
Modified 16 октября, 04:28
Updated 16 октября, 04:28
Свердловчанин гулял в Стамбуле вместе с супругой. Неподалеку от них произошел конфликт в компании людей, которые вскоре устроили стрельбу, пишет Ура.ру.
По словам очевидца, одна из пуль попала в спину мужчине. Его жена не пострадала. Сообщается, что в результате перестрелки пострадало четыре человека. Раненого свердловчанина отвезли в больницу.
Напомним, 12 октября 2024 года житель Нижнего Тагила напал на женщину, а затем стал стрелять по людям из ружья.