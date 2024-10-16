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Posted 16 октября, 04:26

Published 16 октября, 04:26

Modified 16 октября, 04:28

Updated 16 октября, 04:28

Жителя Свердловской области ранили во время стрельбы Турции

Жителя Свердловской области ранили во время стрельбы Турции

16 октября 2024, 04:26
Житель Свердловской области получил серьезное повреждение во время перестрелки в Турции. Происшествие случилось 5 октября 2024 года.

Свердловчанин гулял в Стамбуле вместе с супругой. Неподалеку от них произошел конфликт в компании людей, которые вскоре устроили стрельбу, пишет Ура.ру.

По словам очевидца, одна из пуль попала в спину мужчине. Его жена не пострадала. Сообщается, что в результате перестрелки пострадало четыре человека. Раненого свердловчанина отвезли в больницу.

Напомним, 12 октября 2024 года житель Нижнего Тагила напал на женщину, а затем стал стрелять по людям из ружья.

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