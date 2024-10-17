Движение на ж/д переезде в Верхней Салде будет перекрыто из-за ремонта

Posted 17 октября, 11:09
Published 17 октября, 11:09
Modified 17 октября, 11:11
Updated 17 октября, 11:11
18 октября транспорту нельзя будет проехать с 10:00 до 16:00, а 22 октября — с 22:00 до 6:00 23 октября, рассказали в верхнесалдинском ЕДДС.
Данные ограничения будут введены из-за того, что на этом участке проводятся реконструкционные работы.
Напомним, 17 октября 2024 года в Нижнем Тагиле ограничили проезд транспорта на переезде, который находится на Индустриальной улице.
В этом месте проводятся ремонтные работы, после завершения которых движение будет возобновлено.