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Posted 17 октября, 11:09

Published 17 октября, 11:09

Modified 17 октября, 11:11

Updated 17 октября, 11:11

Движение на ж/д переезде в Верхней Салде будет перекрыто из-за ремонта

Движение на ж/д переезде в Верхней Салде будет перекрыто из-за ремонта

17 октября 2024, 11:09
Фото: 1MI
В Верхней Салде перекроют движение на железнодорожном переезде перегона Верхняя Салда — Моховой. Ограничения введут 18 и 22 октября 2024 года.

18 октября транспорту нельзя будет проехать с 10:00 до 16:00, а 22 октября — с 22:00 до 6:00 23 октября, рассказали в верхнесалдинском ЕДДС.

Данные ограничения будут введены из-за того, что на этом участке проводятся реконструкционные работы.

Напомним, 17 октября 2024 года в Нижнем Тагиле ограничили проезд транспорта на переезде, который находится на Индустриальной улице.

В этом месте проводятся ремонтные работы, после завершения которых движение будет возобновлено.

Стало известно о готовности перекрытого моста на Серовской трассе под Нижним Тагилом
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Ремонт#Движение#Ограничения#Екатеринбург#Верхняя Салда#Железнодорожный переезд
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