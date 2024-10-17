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Posted 17 октября, 14:28

Published 17 октября, 14:28

Modified 17 октября, 14:30

Updated 17 октября, 14:30

«Экс-министр» образования Свердловской области просит не надевать юбки при военных

«Экс-министр» образования Свердловской области просит не надевать юбки при военных

17 октября 2024, 14:28
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Операция на Украине
Ролик с участием Юрия Биктуганова, экс-министра образования Свердловской области, распространяется в социальных сетях. На записи чиновник просит молодежь использовать памятку «Солдат ребенка не обидит». Редакция TagilCity.ru разбиралась — фейк это или реальная запись.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

«Бывший свердловский министр» на видеозаписи информирует о проведении всероссийской акции под названием «Солдат ребенка не обидит». Ролик длится 43 секунды, однако лицо Юрия Биктуганова появляется лишь в первые секунды. Далее даны скриншоты с памятки, которая призывает выполнять рекомендации по взаимодействию с военными.

Так, школьников просят не смеяться без повода, одеваться подобающе — без обтягивающей одежды. Еще детям советуют не разговаривать про политику, боевые действия. И учат, как действовать, если военный пристает.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области опровергло данное сообщение. В министерстве сообщили, что распространяемое видео с экс-министром Юрием Биктугановым о направлении листовок в образовательные организации — дипфейк.

Данные сообщения носят мошеннический характер и могут нанести серьезный вред вашей безопасности. Каналы могут использовать логотипы, фотографии, аудио или видео, созданные искусственным интеллектом, — говорится в обращении.

Изображение для измененного ролика было скопировано из видеообращения полугодовой давности тогда еще министра образования и молодежной политики Свердловской области Ю. И. Биктуганова, посвященное открытию центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», удалось выяснить редакции.

Более того, удалось выяснить, что похожие видео ранее были опубликованы в соцсетях в Курской и Белгородской областях. Официальные органы опровергали эту информацию, а ее авторов обвиняли в провокации в связи со спецоперацией на Украине.

Еще один фейк от ЦИПсО. На видеоролик, который вышел 29 августа 2024 года, украинские спецслужбы наложили свой звук и добавили вставки, — комментировали коллегам в администрации Курской области.

Добавим, что фальшивость памяток выдает и сомнительное качество полиграфии, и орфографические и пунктуационные ошибки, которые в официальных документах недопустимы. Информация в буклетах не подтверждается.

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#Юлия Мамонтова#Эксклюзив#Операция на Украине#Фейк#Информация#Провокация#Юрий Биктуганов#Екатеринбург
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