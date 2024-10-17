«Экс-министр» образования Свердловской области просит не надевать юбки при военных

Posted 17 октября, 14:28
Published 17 октября, 14:28
Modified 17 октября, 14:30
Updated 17 октября, 14:30
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
«Бывший свердловский министр» на видеозаписи информирует о проведении всероссийской акции под названием «Солдат ребенка не обидит». Ролик длится 43 секунды, однако лицо Юрия Биктуганова появляется лишь в первые секунды. Далее даны скриншоты с памятки, которая призывает выполнять рекомендации по взаимодействию с военными.
Так, школьников просят не смеяться без повода, одеваться подобающе — без обтягивающей одежды. Еще детям советуют не разговаривать про политику, боевые действия. И учат, как действовать, если военный пристает.
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области опровергло данное сообщение. В министерстве сообщили, что распространяемое видео с экс-министром Юрием Биктугановым о направлении листовок в образовательные организации — дипфейк.
Данные сообщения носят мошеннический характер и могут нанести серьезный вред вашей безопасности. Каналы могут использовать логотипы, фотографии, аудио или видео, созданные искусственным интеллектом, — говорится в обращении.
Изображение для измененного ролика было скопировано из видеообращения полугодовой давности тогда еще министра образования и молодежной политики Свердловской области Ю. И. Биктуганова, посвященное открытию центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», удалось выяснить редакции.
Более того, удалось выяснить, что похожие видео ранее были опубликованы в соцсетях в Курской и Белгородской областях. Официальные органы опровергали эту информацию, а ее авторов обвиняли в провокации в связи со спецоперацией на Украине.
Еще один фейк от ЦИПсО. На видеоролик, который вышел 29 августа 2024 года, украинские спецслужбы наложили свой звук и добавили вставки, — комментировали коллегам в администрации Курской области.
Добавим, что фальшивость памяток выдает и сомнительное качество полиграфии, и орфографические и пунктуационные ошибки, которые в официальных документах недопустимы. Информация в буклетах не подтверждается.