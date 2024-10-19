Резкое повышение цен на интернет ожидается в Екатеринбурге

Клиентам уже начали рассылать предупреждения. По словам местной жительницы, в последний раз цены на тарифы повышали в январе 2024 года. Она пользуется пакетом, включающим в себя интернет и телевидение. Теперь, с 1 ноября, за услуги женщине придется платить на 15% больше: 890 рублей вместо 775.