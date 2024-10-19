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Posted 19 октября, 11:45

Published 19 октября, 11:45

Modified 19 октября, 11:47

Updated 19 октября, 11:47

Резкое повышение цен на интернет ожидается в Екатеринбурге

Резкое повышение цен на интернет ожидается в Екатеринбурге

19 октября 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney
Один из крупных провайдеров Екатеринбурга предупредил клиентов о том, что с 1 ноября повысятся тарифы.

Клиентам уже начали рассылать предупреждения. По словам местной жительницы, в последний раз цены на тарифы повышали в январе 2024 года. Она пользуется пакетом, включающим в себя интернет и телевидение. Теперь, с 1 ноября, за услуги женщине придется платить на 15% больше: 890 рублей вместо 775.

В самой компании подтвердили изданию Е1, что с 1 октября уже увеличены тарифы на одну услугу по договору. Теперь изменения коснутся пакетов. Провайдер объяснил такую необходимость увеличением затрат на материалы и электричество.

Ранее стало известно, что жителям России в скором времени придется платить за услуги ЖКХ на 12% больше.

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#Евгения Сафина#Цены#Деньги#Интернет#Услуги#Телевидение#Провайдер#Екатеринбург
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