Резкое повышение цен на интернет ожидается в Екатеринбурге

Posted 19 октября, 11:45
Published 19 октября, 11:45
Modified 19 октября, 11:47
Updated 19 октября, 11:47
Клиентам уже начали рассылать предупреждения. По словам местной жительницы, в последний раз цены на тарифы повышали в январе 2024 года. Она пользуется пакетом, включающим в себя интернет и телевидение. Теперь, с 1 ноября, за услуги женщине придется платить на 15% больше: 890 рублей вместо 775.
В самой компании подтвердили изданию Е1, что с 1 октября уже увеличены тарифы на одну услугу по договору. Теперь изменения коснутся пакетов. Провайдер объяснил такую необходимость увеличением затрат на материалы и электричество.
Ранее стало известно, что жителям России в скором времени придется платить за услуги ЖКХ на 12% больше.