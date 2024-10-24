Нуждающиеся получат помощь: в Тагиле открылся «Добро.Центр» для волонтеров

Posted 24 октября, 16:14
Published 24 октября, 16:14
Modified 24 октября, 16:31
Updated 24 октября, 16:31
«Добро.Центр» находится на улице Октябрьской революции. Здесь будут работать волонтеры, которые готовы отдавать свое время и силы и помогать нуждающимся, сообщил в соцсетях мэр города Владислав Пинаев.
Глава города напомнил, что подобные центры открываются по всей России — изначально это было предложение президента Владимира Путина. В настоящее время в России уже работают 700 таких учреждений, в Свердловской области их 17.
Одна из задач «Добро.Центра» — обучение молодежи волонтерской деятельности. На его базе добровольцы смогут проводить встречи, работать и делиться идеями. Владислав Пинаев призвал тагильчан проявлять инициативу и вступать в ряды волонтеров.
Ранее волонтеры помогли найти родственников тяжелораненого бойца из Нижнего Тагила.