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Posted 24 октября, 16:14

Published 24 октября, 16:14

Modified 24 октября, 16:31

Updated 24 октября, 16:31

В Нижнем Тагиле открылся волонтерский «Добро.Центр»

Нуждающиеся получат помощь: в Тагиле открылся «Добро.Центр» для волонтеров

24 октября 2024, 16:14
Фото: telegram-канал Владислава Пинаева

В Нижнем Тагиле открылся волонтерский «Добро.Центр»

В Нижнем Тагиле торжественно открылся «Добро.Центр», который будет координировать действия волонтеров. Это 17-й подобный центр в Свердловской области.

«Добро.Центр» находится на улице Октябрьской революции. Здесь будут работать волонтеры, которые готовы отдавать свое время и силы и помогать нуждающимся, сообщил в соцсетях мэр города Владислав Пинаев.

Глава города напомнил, что подобные центры открываются по всей России — изначально это было предложение президента Владимира Путина. В настоящее время в России уже работают 700 таких учреждений, в Свердловской области их 17.

Фото: telegram-канал Владислава Пинаева

Одна из задач «Добро.Центра» — обучение молодежи волонтерской деятельности. На его базе добровольцы смогут проводить встречи, работать и делиться идеями. Владислав Пинаев призвал тагильчан проявлять инициативу и вступать в ряды волонтеров.

Ранее волонтеры помогли найти родственников тяжелораненого бойца из Нижнего Тагила.

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