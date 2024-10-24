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Posted 24 октября, 11:04

Published 24 октября, 11:04

Modified 24 октября, 11:06

Updated 24 октября, 11:06

Продажу алкоголя в «наливайках» ограничат в Свердловской области

Продажу алкоголя в «наливайках» ограничат в Свердловской области

24 октября 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области перестанут работать по ночам «наливайки», расположенные в жилых домах. Запрет начнет действовать с 1 марта 2025 года.

Так, данное ограничено было решено ввести в связи с тем, чтобы не мешать спокойствию людей по ночам. Решение о запрете ночной торговли приняли во время заседания комитета по аграрной политике, рассказали в областном Департаменте информполитики.

По мнению главы комитета Михаила Копытова, такая мэра повысит качество жителей многоквартирных домов, в которых продают алкоголь навынос.

Напомним, нарколог Антон Поддубный предложил продавать алкоголь людям от 21 года.

В Свердловской области ограничат продажу алкоголя в «наливайках» по ночам
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