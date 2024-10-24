Продажу алкоголя в «наливайках» ограничат в Свердловской области

Posted 24 октября, 11:04
Published 24 октября, 11:04
Modified 24 октября, 11:06
Updated 24 октября, 11:06
Так, данное ограничено было решено ввести в связи с тем, чтобы не мешать спокойствию людей по ночам. Решение о запрете ночной торговли приняли во время заседания комитета по аграрной политике, рассказали в областном Департаменте информполитики.
По мнению главы комитета Михаила Копытова, такая мэра повысит качество жителей многоквартирных домов, в которых продают алкоголь навынос.
Напомним, нарколог Антон Поддубный предложил продавать алкоголь людям от 21 года.