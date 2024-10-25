В Нижнем Тагиле на улице Металлургов высадили 176 тополей

Posted 25 октября, 06:52
Published 25 октября, 06:52
Modified 25 октября, 08:10
Updated 25 октября, 08:10
Директор службы экологической безопасности Лариса Носовская рассказала, что при благоустройстве рабочие используют метод фрезеровки для удаления старых пней, а на их место садят новые деревья, сообщают в пресс-службе администрации города.
176 берлинских тополей — это отличное решение, считают в администрации. Деревья этого вида очень быстро растут, имеют большую крону и не создают пух. Такие тополя уже со следующего лета будут очищать воздух.
В администрации отметили, что жители города активно принимают участие в благоустройстве зеленых зон. За год в Нижнем Тагиле высадили более 700 деревьев и 1400 кустарников.
Напомним, что жители Нижнего Тагила озеленяют улицу Металлургов не в первый раз. Так, 7 октября ветераны и неравнодушные граждане садили деревья в честь будущего 80-летия Победы.