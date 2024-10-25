Жителя Екатеринбурга нашли застреленным на балконе

Posted 25 октября, 03:16
Published 25 октября, 03:16
Modified 25 октября, 03:18
Updated 25 октября, 03:18
Тело мужчины на балконе заметила соседка. Рядом с ним лежало ружье. Известно, что дома кроме умершего находились его дочь и теща, однако они выстрел не слышали. Жена была на отдыхе в Турции, пишет Е1.
По словам одного из знакомых погибшего, у семьи материальных трудностей не было, дочку мужчина любил и не жаловался на конфликты. В версию о суициде знакомый не верит, однако он отметил, что посторонних в момент происшествия в доме не было.
В СК проводится проверка.
Напомним, 21 октября 2024 года в Екатеринбурге был застрелен житель дома на улице Постовского.