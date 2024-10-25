tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 03:16

Published 25 октября, 03:16

Modified 25 октября, 03:18

Updated 25 октября, 03:18

Жителя Екатеринбурга нашли застреленным на балконе

Жителя Екатеринбурга нашли застреленным на балконе

25 октября 2024, 03:16
Фото: 1MI
35-летнего мужчину в Екатеринбурге нашли мертвым на балконе на улице Бахчиванджи. В это время его семья была дома. Происшествие случилось 23 октября 2024 года.

Тело мужчины на балконе заметила соседка. Рядом с ним лежало ружье. Известно, что дома кроме умершего находились его дочь и теща, однако они выстрел не слышали. Жена была на отдыхе в Турции, пишет Е1.

По словам одного из знакомых погибшего, у семьи материальных трудностей не было, дочку мужчина любил и не жаловался на конфликты. В версию о суициде знакомый не верит, однако он отметил, что посторонних в момент происшествия в доме не было.

В СК проводится проверка.

Напомним, 21 октября 2024 года в Екатеринбурге был застрелен житель дома на улице Постовского.

Пенсионер в Екатеринбурге открыл стрельбу в многоэтажке
Узнать подробнее
Читайте также:
Неизвестные бросили петарду на балкон в Нижнем ТагилеСтали известны подробности о выпавшей из окна женщине в ЕкатеринбургеАгрофирма в Артинском районе выплатит сотруднику 200 тысяч за его травму на работе
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Смерть#Мужчина#Семья#Ружье#ЧП#Выстрел#Балкон#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика