Стали известны подробности о выпавшей из окна женщине в Екатеринбурге

Posted 24 октября, 11:40
Published 24 октября, 11:40
Modified 24 октября, 11:42
Updated 24 октября, 11:42
Пенсионерке было за 80 лет, она жила одна. По словам соседей, женщина была нескандальным человеком. При этом жаловалась на состояние здоровья и трудности в быту, пишет Е1.
По предварительной информации, следов криминальной смерти не обнаружено. В квартире был порядок. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Напомним, женщина выпала из окна 23 октября 2024 года на улице Академика Парина.