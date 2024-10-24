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Posted 24 октября, 11:40

Published 24 октября, 11:40

Modified 24 октября, 11:42

Updated 24 октября, 11:42

Стали известны подробности о выпавшей из окна женщине в Екатеринбурге

Стали известны подробности о выпавшей из окна женщине в Екатеринбурге

24 октября 2024, 11:40
Фото: 1MI
Стали известны подробности о пожилой женщине, которая выпала из окна в Екатеринбурге.

Пенсионерке было за 80 лет, она жила одна. По словам соседей, женщина была нескандальным человеком. При этом жаловалась на состояние здоровья и трудности в быту, пишет Е1.

По предварительной информации, следов криминальной смерти не обнаружено. В квартире был порядок. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Напомним, женщина выпала из окна 23 октября 2024 года на улице Академика Парина.

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