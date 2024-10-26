Сразу два робота сгорели на развлекательном шоу в «Екатеринбург-экспо»

Напомним, что в Екатеринбурге в эти дни стартовал II отборочный этап международного чемпионата «Битва роботов». В уральскую столицу в эти дни съехались представители четырех стран — Индии, Китая, Казахстана и Ирана. Они сражаются за победу с участниками из России.