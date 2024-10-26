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Posted 26 октября, 10:50

Published 26 октября, 10:50

Modified 26 октября, 10:52

Updated 26 октября, 10:52

На развлекательном шоу в Екатеринбурге сгорели сразу два робота

Сразу два робота сгорели на развлекательном шоу в «Екатеринбург-экспо»

26 октября 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney

На развлекательном шоу в Екатеринбурге сгорели сразу два робота

На шоу роботов, которое проходит в субботу, 26 октября в «Екатеринбург-экспо», один за другим сгорели сразу два железных «участника».

В уральской столице сразу два робота вспыхнули во время шоу в МВЦ «Екатеринбург-экспо», информирует МЧС Свердловской области.

Сначала загорелся зарядный блок электроробота в помещении. Его оперативно потушили дежурившие в здании огнеборцы. Второй робот воспламенился не в здании, а в рабочей зоне шоу на улице. С пламенем справились представители администрации центра.

Напомним, что в Екатеринбурге в эти дни стартовал II отборочный этап международного чемпионата «Битва роботов». В уральскую столицу в эти дни съехались представители четырех стран — Индии, Китая, Казахстана и Ирана. Они сражаются за победу с участниками из России.

Ранее в одном из музеев Екатеринбурга на работу в качеств экскурсовода приняли говорящего электронного помощника по имени Онисим.

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