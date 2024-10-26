Сразу два робота сгорели на развлекательном шоу в «Екатеринбург-экспо»

Posted 26 октября, 10:50
Published 26 октября, 10:50
Modified 26 октября, 10:52
Updated 26 октября, 10:52
В уральской столице сразу два робота вспыхнули во время шоу в МВЦ «Екатеринбург-экспо», информирует МЧС Свердловской области.
Сначала загорелся зарядный блок электроробота в помещении. Его оперативно потушили дежурившие в здании огнеборцы. Второй робот воспламенился не в здании, а в рабочей зоне шоу на улице. С пламенем справились представители администрации центра.
Напомним, что в Екатеринбурге в эти дни стартовал II отборочный этап международного чемпионата «Битва роботов». В уральскую столицу в эти дни съехались представители четырех стран — Индии, Китая, Казахстана и Ирана. Они сражаются за победу с участниками из России.
Ранее в одном из музеев Екатеринбурга на работу в качеств экскурсовода приняли говорящего электронного помощника по имени Онисим.