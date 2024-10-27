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Posted 27 октября, 09:19

Published 27 октября, 09:19

Modified 27 октября, 09:42

Updated 27 октября, 09:42

Жители Свердловской области смогут увидеть Бобровую Луну

Жители Свердловской области смогут увидеть Бобровую Луну

27 октября 2024, 09:19
В Свердловской области будет видно Бобровую Луну. На небесное явление местные жители смогут посмотреть 16 ноября 2024 года в полночь по московскому времени.

Суперлуние произойдет около перигея — точки околоземной орбиты, которая находится близко к Земле. Из-за этого явление будет крупнее и ярче обыкновенной Луны, сообщается на сайте Stаrwаlk.sраce.

Известно, что данное суперлуние названо Бобровой Луной в связи с тем, что в последний осенний месяц у бобров начинается подготовка к зимнему сезону. В следующий раз такая Луна появится через два года, в 2026 году.

Напомним, 17 октября 2024 года в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге местные жители заметили в небе «охотничью Луну».

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#Елизавета Зиборова#Общество#Природное явление#Окружающая среда#Природа#Земля#Луна#Екатеринбург#Небесное явление#Суперлуние
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