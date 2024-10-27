Жители Свердловской области смогут увидеть Бобровую Луну

Posted 27 октября, 09:19
Published 27 октября, 09:19
Modified 27 октября, 09:42
Updated 27 октября, 09:42
Суперлуние произойдет около перигея — точки околоземной орбиты, которая находится близко к Земле. Из-за этого явление будет крупнее и ярче обыкновенной Луны, сообщается на сайте Stаrwаlk.sраce.
Известно, что данное суперлуние названо Бобровой Луной в связи с тем, что в последний осенний месяц у бобров начинается подготовка к зимнему сезону. В следующий раз такая Луна появится через два года, в 2026 году.
Напомним, 17 октября 2024 года в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге местные жители заметили в небе «охотничью Луну».