Пьяный водитель в Верхней Пышме пытался скрыться от полиции и попал в ДТП

Posted 28 октября, 04:28
Published 28 октября, 04:28
Modified 28 октября, 04:30
Updated 28 октября, 04:30
По словам водителя, он выпил дома рюмку алкоголя, а затем решил съездить на работу, которая находится недалеко. Мужчина подумал, что успеет без происшествий вернуться обратно, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Во время поездки его пытались остановить полицейские, однако водитель стал от них удирать. В итоге он влетел в столб и машина перевернулась, рассказали в Telegram-канале «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».
Напомним, 9 октября 2024 года инспекторы ДПС задержали нетрезвую женщину, которая управляла автомобилем и пыталась от них скрыться после первого требования об остановке.