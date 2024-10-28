tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 04:28

Published 28 октября, 04:28

Modified 28 октября, 04:30

Updated 28 октября, 04:30

Пьяный водитель в Верхней Пышме пытался скрыться от полиции и попал в ДТП

Пьяный водитель в Верхней Пышме пытался скрыться от полиции и попал в ДТП

28 октября 2024, 04:28
Фото: Изображение Midjourney
46-летний житель Верхней Пышмы, ехавший за рулем автомобиля ВАЗ, пытался скрыться от сотрудников полиции и попал в ДТП. Инцидент произошел на улице Уральских Рабочих.

По словам водителя, он выпил дома рюмку алкоголя, а затем решил съездить на работу, которая находится недалеко. Мужчина подумал, что успеет без происшествий вернуться обратно, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Во время поездки его пытались остановить полицейские, однако водитель стал от них удирать. В итоге он влетел в столб и машина перевернулась, рассказали в Telegram-канале «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».

Напомним, 9 октября 2024 года инспекторы ДПС задержали нетрезвую женщину, которая управляла автомобилем и пыталась от них скрыться после первого требования об остановке.

В Каменске-Уральском мужчина уходил от погони полиции и попал в ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле найден автомобилист, который сбил пенсионерку на ВагонкеПешеход дважды попал под машину в ЕкатеринбургеМолодой водитель иномарки скончался в результате ДТП в Серове
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГАИ#Верхняя Пышма#Автомобиль#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика