«Госуслуги» призывают жителей РФ отказаться от использования почтовых ящиков Google

Это связано с решением компании Google ограничить создание новых аккаунтов на территории России. Напомним, что об этом стало известно в сентябре, информацию подтвердили в Минцифры. Теперь россияне, которые пытаются открыть новый аккаунт в Google, не получают смс-подтверждения и не могут завершить регистрацию. При этом все старые аккаунты работают, и смс-оповещения по ним приходят.