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Posted 30 октября, 15:54

Published 30 октября, 15:54

Modified 30 октября, 15:56

Updated 30 октября, 15:56

«Госуслуги» просят россиян отказаться от почтовых ящиков Google

«Госуслуги» призывают жителей РФ отказаться от использования почтовых ящиков Google

30 октября 2024, 15:54
Фото: 1MI.

«Госуслуги» просят россиян отказаться от почтовых ящиков Google

Команда «Госуслуг» обратилась к россиянам с просьбой отвязать аккаунты на портале от адресов @gmail.com — эти ящики зарегистрированы в почте Google.

Пользователи «Госуслуг» получили рассылку от команды портала, в которой им рекомендуют изменить в настройках профиля адрес электронной почты, если он заканчивается на @gmail.com.

Защитите свою учетную запись: замените почту @gmail.com на любую другую. Укажите новый адрес в настройках личного кабинета, — говорится в сообщении.

Это связано с решением компании Google ограничить создание новых аккаунтов на территории России. Напомним, что об этом стало известно в сентябре, информацию подтвердили в Минцифры. Теперь россияне, которые пытаются открыть новый аккаунт в Google, не получают смс-подтверждения и не могут завершить регистрацию. При этом все старые аккаунты работают, и смс-оповещения по ним приходят.

Специалисты «Госуслуг» в качестве альтернативы предлагают жителям России создавать почту на сервисе @xmail.ru, который принадлежит VK.

Ранее специалисты дали свою оценку, к каким последствиям может привести полное отключение всех устройств Android в России.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Технологии#Почта#Госуслуги#Google#Екатеринбург
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