«Госуслуги» призывают жителей РФ отказаться от использования почтовых ящиков Google

Posted 30 октября, 15:54
Published 30 октября, 15:54
Modified 30 октября, 15:56
Updated 30 октября, 15:56
Пользователи «Госуслуг» получили рассылку от команды портала, в которой им рекомендуют изменить в настройках профиля адрес электронной почты, если он заканчивается на @gmail.com.
Защитите свою учетную запись: замените почту @gmail.com на любую другую. Укажите новый адрес в настройках личного кабинета, — говорится в сообщении.
Это связано с решением компании Google ограничить создание новых аккаунтов на территории России. Напомним, что об этом стало известно в сентябре, информацию подтвердили в Минцифры. Теперь россияне, которые пытаются открыть новый аккаунт в Google, не получают смс-подтверждения и не могут завершить регистрацию. При этом все старые аккаунты работают, и смс-оповещения по ним приходят.
Специалисты «Госуслуг» в качестве альтернативы предлагают жителям России создавать почту на сервисе @xmail.ru, который принадлежит VK.
Ранее специалисты дали свою оценку, к каким последствиям может привести полное отключение всех устройств Android в России.