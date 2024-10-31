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Posted 31 октября, 11:56

Published 31 октября, 11:56

Modified 31 октября, 12:16

Updated 31 октября, 12:16

Дожди и снег придут в Свердловскую область 1 ноября

Дожди и снег придут в Свердловскую область 1 ноября

31 октября 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney.
Алексей Пулин рассказал о погоде, которая прогнозируется в Свердловской области в первый день ноября 2024 года.

Утром обещают небольшой снег, который придет в регион вместе с ветром из-за циклона Lydia. В середине дня снег прекратится, и вместо него начнется дождь, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.

Порывы ветра прогнозируются до 13 метров в секунду. Сообщается, что он будет южным.

Напомним, в Свердловской области в первые дни ноября установится снежный покров. Обильный снегопад 1 ноября не ожидается.

На Свердловскую область идет циклон «Лидия»
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