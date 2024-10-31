Дожди и снег придут в Свердловскую область 1 ноября

Posted 31 октября, 11:56
Published 31 октября, 11:56
Modified 31 октября, 12:16
Updated 31 октября, 12:16
Утром обещают небольшой снег, который придет в регион вместе с ветром из-за циклона Lydia. В середине дня снег прекратится, и вместо него начнется дождь, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.
Порывы ветра прогнозируются до 13 метров в секунду. Сообщается, что он будет южным.
Напомним, в Свердловской области в первые дни ноября установится снежный покров. Обильный снегопад 1 ноября не ожидается.