На Свердловскую область идет циклон «Лидия»

Циклон образовался где-то над Поволжьем и сейчас движется по направлению к Свердловской области. Осадки могут выпасть только на севере и западе Уральских гор, в остальных местах кроме облачности ничего не будет, сообщается в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».