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Posted 30 октября, 15:07

Published 30 октября, 15:07

Modified 30 октября, 15:09

Updated 30 октября, 15:09

На Свердловскую область идет циклон «Лидия»

На Свердловскую область идет циклон «Лидия»

30 октября 2024, 15:07
Фото: 1MI.
На Свердловскую область надвигается циклон «Лидия», который не принесет ничего, кроме облачной погоды.

Циклон образовался где-то над Поволжьем и сейчас движется по направлению к Свердловской области. Осадки могут выпасть только на севере и западе Уральских гор, в остальных местах кроме облачности ничего не будет, сообщается в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Однако, согласно данным сервиса «Яндекс Погода», 31 октября в Нижнем Тагиле будет +4 днем и +1 ночью. Осадков не ожидается. С 1 по 11 ноября возможены мелкий снег и дождь, а температура начнет постепенно падать до отрицательных значений.

Напомним, что синоптики предсказывают установление постоянного снежного покрова в Свердловской области уже 6–7 ноября.

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