На Свердловскую область идет циклон «Лидия»

Posted 30 октября, 15:07
Published 30 октября, 15:07
Modified 30 октября, 15:09
Updated 30 октября, 15:09
Циклон образовался где-то над Поволжьем и сейчас движется по направлению к Свердловской области. Осадки могут выпасть только на севере и западе Уральских гор, в остальных местах кроме облачности ничего не будет, сообщается в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».
Однако, согласно данным сервиса «Яндекс Погода», 31 октября в Нижнем Тагиле будет +4 днем и +1 ночью. Осадков не ожидается. С 1 по 11 ноября возможены мелкий снег и дождь, а температура начнет постепенно падать до отрицательных значений.
Напомним, что синоптики предсказывают установление постоянного снежного покрова в Свердловской области уже 6–7 ноября.