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Posted 31 октября, 03:39

Published 31 октября, 03:39

Modified 31 октября, 03:41

Updated 31 октября, 03:41

Жители Свердловской области увидят северное сияние

Жители Свердловской области увидят северное сияние

31 октября 2024, 03:39
Фото: Изображение Midjourney.
У жителей Свердловской области будет возможность наблюдать в небе северное сияние в ноябре 2024 года.

Данное явление свердловчане смогут увидеть в первые дни последнего осеннего месяца. В настоящее время идет пик солнечной активности, рассказал специалист Владилен Санакоев в эфире «ОТВ».

По словам Санакоева, Солнце будет активно также почти два-три года. В этот период в уральском регионе природное явление будет нечастым. Лучше всего его смотреть в северной части области.

Напомним, ранее в Свердловской области местное население наблюдало северное сияние 5 октября 2024 года.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Солнце#Природное явление#Небо#Северное сияние#Ученый#Екатеринбург#Специалист#Небесное явление
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