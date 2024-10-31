Жители Свердловской области увидят северное сияние

Posted 31 октября, 03:39
Published 31 октября, 03:39
Modified 31 октября, 03:41
Updated 31 октября, 03:41
Данное явление свердловчане смогут увидеть в первые дни последнего осеннего месяца. В настоящее время идет пик солнечной активности, рассказал специалист Владилен Санакоев в эфире «ОТВ».
По словам Санакоева, Солнце будет активно также почти два-три года. В этот период в уральском регионе природное явление будет нечастым. Лучше всего его смотреть в северной части области.
Напомним, ранее в Свердловской области местное население наблюдало северное сияние 5 октября 2024 года.