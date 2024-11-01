В Екатеринбурге задержаны радикалы, которые подражали Тесаку*

Posted 1 ноября, 05:04
Published 1 ноября, 05:04
Modified 1 ноября, 05:06
Updated 1 ноября, 05:06
Сообщается, что лидером в группировке был 19-летний молодой человек. Задержанные совершали насильственные преступления по расовым и национальным причинам, пишет Ура.ру.
Так, известно, что в октябре 2024 года злоумышленники напали на троих мигрантов. У лидера обнаружили дома фашистскую символику. Некоторые предметы приобщили к уголовному делу, остальные уничтожили.
Напомним, студенты колледжа в Екатеринбурге сделали групповую фотографию со свастикой.
*признан экстремистом в России.