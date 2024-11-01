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Posted 1 ноября, 05:04

Published 1 ноября, 05:04

Modified 1 ноября, 05:06

Updated 1 ноября, 05:06

В Екатеринбурге задержаны радикалы, которые подражали Тесаку*

В Екатеринбурге задержаны радикалы, которые подражали Тесаку*

1 ноября 2024, 05:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге была задержана радикальная группировка, которая подражала ультраправому активисту Максиму Марцинкевичу, имевшего прозвище Тесак.

Сообщается, что лидером в группировке был 19-летний молодой человек. Задержанные совершали насильственные преступления по расовым и национальным причинам, пишет Ура.ру.

Так, известно, что в октябре 2024 года злоумышленники напали на троих мигрантов. У лидера обнаружили дома фашистскую символику. Некоторые предметы приобщили к уголовному делу, остальные уничтожили.

Напомним, студенты колледжа в Екатеринбурге сделали групповую фотографию со свастикой.

*признан экстремистом в России.

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