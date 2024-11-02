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Posted 2 ноября, 06:04

Published 2 ноября, 06:04

Modified 2 ноября, 06:06

Updated 2 ноября, 06:06

Подростки держат в страхе поселок в Свердловской области

Подростки держат в страхе поселок в Свердловской области

2 ноября 2024, 06:04
Фото: Изображение Midjourney.
В поселке Буланаш в Свердловской области банда подростков издевается над сверстниками.

По словам очевидцев, лидером данной группировки из пяти-шести человек является 13-летняя девочка. Компания терроризирует сверстников, которые отказываются с ними дружить, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Так, злоумышленники недавно напали на школьницу, которой разбили губу и нос. Ее мама обратилась в полицию. Местные жители рассказали, что банда бродяжничает и ночует на улице, а также пьет и прогуливает школу.

«Предводительницу» планируют определить в спецшколу, однако когда это произойдет — неизвестно.

Напомним, в Нижнем Тагиле группа школьников избила 10-летнего мальчика.

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