Подростки держат в страхе поселок в Свердловской области

Posted 2 ноября, 06:04
Published 2 ноября, 06:04
Modified 2 ноября, 06:06
Updated 2 ноября, 06:06
По словам очевидцев, лидером данной группировки из пяти-шести человек является 13-летняя девочка. Компания терроризирует сверстников, которые отказываются с ними дружить, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Так, злоумышленники недавно напали на школьницу, которой разбили губу и нос. Ее мама обратилась в полицию. Местные жители рассказали, что банда бродяжничает и ночует на улице, а также пьет и прогуливает школу.
«Предводительницу» планируют определить в спецшколу, однако когда это произойдет — неизвестно.
Напомним, в Нижнем Тагиле группа школьников избила 10-летнего мальчика.