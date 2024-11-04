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Posted 4 ноября, 10:43

Published 4 ноября, 10:43

Modified 4 ноября, 10:45

Updated 4 ноября, 10:45

В аэропорту Кольцово три рейса задерживаются на сутки

В аэропорту Кольцово три рейса задерживаются на сутки

4 ноября 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney.
В аэропорту Кольцово задерживается отправка нескольких авиарейсов компании Utair.

Так, задержка наблюдается у рейсов Екатеринбург — Советский и Советский — Екатеринбург. Из уральской столицы самолет должен был отправиться 3 ноября 2024 года в 12:50, а из ХМАО в Екатеринбург должен был прибыть 3 ноября в 17:20.

Оба рейса перенесли на 4 ноября. Вылет из Екатеринбурга был назначен на 13:30, а прибытие из ХМАО — на 16:45. Информация об этом есть на электронном табло аэропорта.

Кроме того, 4 ноября на несколько часов задержалась отправка авиамаршрута из Екатеринбурга в Уфу.

Напомним, 27 октября 2024 года в Екатеринбурге задержались вылеты в Санкт-Петербург и Якутск почти на сутки.

Вылет самолета из Екатеринбурга в Ульяновск задержали на 7,5 часа
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