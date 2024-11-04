В аэропорту Кольцово три рейса задерживаются на сутки

Posted 4 ноября, 10:43
Published 4 ноября, 10:43
Modified 4 ноября, 10:45
Updated 4 ноября, 10:45
Так, задержка наблюдается у рейсов Екатеринбург — Советский и Советский — Екатеринбург. Из уральской столицы самолет должен был отправиться 3 ноября 2024 года в 12:50, а из ХМАО в Екатеринбург должен был прибыть 3 ноября в 17:20.
Оба рейса перенесли на 4 ноября. Вылет из Екатеринбурга был назначен на 13:30, а прибытие из ХМАО — на 16:45. Информация об этом есть на электронном табло аэропорта.
Кроме того, 4 ноября на несколько часов задержалась отправка авиамаршрута из Екатеринбурга в Уфу.
Напомним, 27 октября 2024 года в Екатеринбурге задержались вылеты в Санкт-Петербург и Якутск почти на сутки.