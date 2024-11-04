В аэропорту Кольцово три рейса задерживаются на сутки

Так, задержка наблюдается у рейсов Екатеринбург — Советский и Советский — Екатеринбург. Из уральской столицы самолет должен был отправиться 3 ноября 2024 года в 12:50, а из ХМАО в Екатеринбург должен был прибыть 3 ноября в 17:20.