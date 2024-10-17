Вылет самолета из Екатеринбурга в Ульяновск задержали на 7,5 часа

Posted 17 октября, 09:21
Published 17 октября, 09:21
Modified 17 октября, 09:23
Updated 17 октября, 09:23
Пассажиров заранее предупредили о том, что вылет воздушного судна состоится позднее, рассказали в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.
Первоначально лайнер должен был вылететь в 17:00. В связи с переносом вылет состоялся ночью — в 00:30. По какой причине было нарушено расписание — не сообщается.
Напомним, 11 октября 2024 года из-за похолодания в Екатеринбурге был задержан вылет нескольких авиарейсов, чтобы обработать самолеты специальной жидкость от замерзания.