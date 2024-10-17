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Posted 17 октября, 09:21

Published 17 октября, 09:21

Modified 17 октября, 09:23

Updated 17 октября, 09:23

Вылет самолета из Екатеринбурга в Ульяновск задержали на 7,5 часа

Вылет самолета из Екатеринбурга в Ульяновск задержали на 7,5 часа

17 октября 2024, 09:21
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на несколько часов был задержан самолет авиакомпании Red Wings, который должен был лететь в Ульяновск 16 октября 2024 года.

Пассажиров заранее предупредили о том, что вылет воздушного судна состоится позднее, рассказали в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

Первоначально лайнер должен был вылететь в 17:00. В связи с переносом вылет состоялся ночью — в 00:30. По какой причине было нарушено расписание — не сообщается.

Напомним, 11 октября 2024 года из-за похолодания в Екатеринбурге был задержан вылет нескольких авиарейсов, чтобы обработать самолеты специальной жидкость от замерзания.

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