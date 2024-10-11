В Екатеринбурге нескольким самолетам задержали вылет из-за холода

Posted 11 октября, 06:46
Published 11 октября, 06:46
Modified 11 октября, 06:48
Updated 11 октября, 06:48
Без такой процедуры самолеты улететь не могут, иначе они рискуют замерзнуть в небе. Задержка до 30 минут возможна у рейсов до Сочи, Хабаровска, Иркутска и Еревана, пишет Е1.
Машины, которые обрабатывают самолеты, называют деайсеры, помимо своей основной функции они сбивают уже налипший лед.
Напомним, что 10 октября в аэропорт Челябинска прилетело 3 лишних самолета. Виновник таких маневров — неисправный самолет, который забрал все внимание работников Кольцово к себе.