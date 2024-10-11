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Posted 11 октября, 06:46

Published 11 октября, 06:46

Modified 11 октября, 06:48

Updated 11 октября, 06:48

В Екатеринбурге нескольким самолетам задержали вылет из-за холода

В Екатеринбурге нескольким самолетам задержали вылет из-за холода

11 октября 2024, 06:46
Фото: 1MI
В Екатеринбурге самолеты начали обрабатывать противообледенительной жидкостью, из-за этого вылет некоторых бортов переносится.

Без такой процедуры самолеты улететь не могут, иначе они рискуют замерзнуть в небе. Задержка до 30 минут возможна у рейсов до Сочи, Хабаровска, Иркутска и Еревана, пишет Е1.

Машины, которые обрабатывают самолеты, называют деайсеры, помимо своей основной функции они сбивают уже налипший лед.

Напомним, что 10 октября в аэропорт Челябинска прилетело 3 лишних самолета. Виновник таких маневров — неисправный самолет, который забрал все внимание работников Кольцово к себе.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Снег#Кольцово#Лед#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Обработка#Екатеринбург#Тонкий лед
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