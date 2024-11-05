Несколько домов в Новоуральске остались без холодной воды из-за прорыва трубы

Posted 5 ноября, 07:03
Published 5 ноября, 07:03
Modified 5 ноября, 07:05
Updated 5 ноября, 07:05
Как рассказали местные жители, до того, как случился прорыв трубопровода, на протяжении нескольких дней из-под земли был ручей, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
К месту случившегося выехали рабочие для устранения коммунальной аварии.
Напомним, 1 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле в районе Тагилстроя в некоторых домах приостановили подачу холодного водоснабжения из-за произошедшей аварии на водоводе.