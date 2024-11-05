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Posted 5 ноября, 07:03

Published 5 ноября, 07:03

Modified 5 ноября, 07:05

Updated 5 ноября, 07:05

Несколько домов в Новоуральске остались без холодной воды из-за прорыва трубы

Несколько домов в Новоуральске остались без холодной воды из-за прорыва трубы

5 ноября 2024, 07:03
Фото: Изображение Midjourney.
В Новоуральске несколько домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. Инцидент произошел 5 ноября 2024 года на Садовой улице.

Как рассказали местные жители, до того, как случился прорыв трубопровода, на протяжении нескольких дней из-под земли был ручей, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

К месту случившегося выехали рабочие для устранения коммунальной аварии.

Напомним, 1 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле в районе Тагилстроя в некоторых домах приостановили подачу холодного водоснабжения из-за произошедшей аварии на водоводе.

В Нижнем Тагиле произошла авария на водоводе на площади Славы
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Холодная вода#ЧП#Коммунальная авария#Прорыв трубы#Отключение#18+#Екатеринбург#Инцидент
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