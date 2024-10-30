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Posted 30 октября, 09:31

Published 30 октября, 09:31

Modified 30 октября, 09:33

Updated 30 октября, 09:33

В Нижнем Тагиле произошла авария на водоводе на площади Славы

В Нижнем Тагиле произошла авария на водоводе на площади Славы

30 октября 2024, 09:31
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле случилась коммунальная авария на водоводе диаметром 500 миллиметров в районе площади Славы.

Утром 30 октября 2024 года сотрудники «Водоканала» начали устранять аварию. Рабочие раскапывают грунт. В этот момент отключения холодной воды не было, рассказали в «Водоканале-НТ».

После раскопки места утечки будет принято решение, отключать местным жителям холодную воду или можно обойтись во время работ без отключения.

Напомним, в Верхней Пышме залило кипятком новостройку из-за прорыва трубопровода. В УК на звонки не отвечали.

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