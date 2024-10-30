В Нижнем Тагиле произошла авария на водоводе на площади Славы

Posted 30 октября, 09:31
Published 30 октября, 09:31
Modified 30 октября, 09:33
Updated 30 октября, 09:33
Утром 30 октября 2024 года сотрудники «Водоканала» начали устранять аварию. Рабочие раскапывают грунт. В этот момент отключения холодной воды не было, рассказали в «Водоканале-НТ».
После раскопки места утечки будет принято решение, отключать местным жителям холодную воду или можно обойтись во время работ без отключения.
Напомним, в Верхней Пышме залило кипятком новостройку из-за прорыва трубопровода. В УК на звонки не отвечали.