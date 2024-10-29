Водитель мопеда в Нижнем Тагиле попал в аварию в Верхней Черемшанке

Posted 29 октября, 08:26
Published 29 октября, 08:26
Modified 29 октября, 08:35
Updated 29 октября, 08:35
К месту происшествия выезжали сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Сообщается, что есть пострадавший, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обстоятельства случившейся дорожной аварии в настоящий момент неизвестны. Сотрудники автоинспекции проводят проверку.
Напомним, 25 октября 2024 года в поселке Горный Щит в Екатеринбурге подросток, ехавший на мотоцикле, пострадал из-за наезда автомобилиста.