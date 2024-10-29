tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 08:26

Published 29 октября, 08:26

Modified 29 октября, 08:35

Updated 29 октября, 08:35

Водитель мопеда в Нижнем Тагиле попал в аварию в Верхней Черемшанке

Водитель мопеда в Нижнем Тагиле попал в аварию в Верхней Черемшанке

29 октября 2024, 08:26
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области.
В Нижнем Тагиле водитель мототранспорта попал в аварию на Кленовой улице в микрорайоне Верхняя Черемшанка. ДТП произошло вечером 26 октября 2024 года.

К месту происшествия выезжали сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Сообщается, что есть пострадавший, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Обстоятельства случившейся дорожной аварии в настоящий момент неизвестны. Сотрудники автоинспекции проводят проверку.

Напомним, 25 октября 2024 года в поселке Горный Щит в Екатеринбурге подросток, ехавший на мотоцикле, пострадал из-за наезда автомобилиста.

В Екатеринбурге подросток на мотоцикле попал в ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Автомобиль столкнулся с мотоциклом во Втузгородке в ЕкатеринбургеВодитель питбайка без прав столкнулся с автомобилем под Каменском-УральскимСтали известны подробности ДТП с мотоциклом в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Водитель#Пострадавший#ЧП#Мотоцикл#Верхняя Черемшанка#18+#Екатеринбург#Авария#МЧС#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика