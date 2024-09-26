Водитель питбайка без прав столкнулся с автомобилем под Каменском-Уральским

Posted 26 сентября, 05:52
Published 26 сентября, 05:52
Modified 26 сентября, 05:54
Updated 26 сентября, 05:54
Байкер ехал на высокой скорости и, вылетев в какой-то момент на встречную полосу, столкнулся с легковой машиной, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В результате происшествия мотоциклист получил травмы. При этом он был без шлема и защитной экипировки, а также не имел прав на вождение. Пострадавшего отвезли в медучреждение.
Напомним, под Екатеринбургом два подростка на мототранспорте влетели в автомобиль. Один из юношей пострадал.