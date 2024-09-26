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Posted 26 сентября, 05:52

Published 26 сентября, 05:52

Modified 26 сентября, 05:54

Updated 26 сентября, 05:54

Водитель питбайка без прав столкнулся с автомобилем под Каменском-Уральским

Водитель питбайка без прав столкнулся с автомобилем под Каменском-Уральским

26 сентября 2024, 05:52
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Мотоциклист столкнулся с автомобилем ГАЗ под Каменском-Уральским. ДТП произошло 25 сентября 2024 года.

Байкер ехал на высокой скорости и, вылетев в какой-то момент на встречную полосу, столкнулся с легковой машиной, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В результате происшествия мотоциклист получил травмы. При этом он был без шлема и защитной экипировки, а также не имел прав на вождение. Пострадавшего отвезли в медучреждение.

Напомним, под Екатеринбургом два подростка на мототранспорте влетели в автомобиль. Один из юношей пострадал.

Водитель питбайка попал в ДТП из-за большой скорости в Свердловской области
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